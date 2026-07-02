Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısını "hain" olarak nitelendirerek en güçlü şekilde lanetledi.

Duran paylaşımında, "Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

Hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Saldırıda yaşamını yitiren sivillere Allah'tan rahmet dileyen Duran, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Ayrıca Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajını iletti.

"Terör, Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"

Burhanettin Duran, açıklamasında terör saldırılarının Suriye'de yeniden oluşturulmaya çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığını belirtti.

Duran, kardeş Suriye halkının birlik ve beraberlik içerisinde bu tür saldırıları boşa çıkaracağına inandığını ifade ederek, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğini dile getirdi.

Türkiye'den Suriye'nin egemenliğine destek vurgusu

Açıklamasının sonunda Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek vermeye devam edeceğini kaydetti.