Fransa Sağlık Sigortası Kurumu tarafından yayımlanan gelir ve gider raporunda, ülkede tütün tüketiminin tamamen ortadan kaldırılması için öncelikle genç nüfusun korunması gerektiği vurgulandı.

Raporda, sigaraya erken yaşta başlamanın yaşam boyu bağımlılık riskini önemli ölçüde artırdığı belirtilirken, bu nedenle henüz tütün kullanmayan yeni nesillerin sigaraya erişiminin tamamen engellenmesi gerektiği ifade edildi.

2009 Sonrası Doğanlara Sigara Satışı Yasaklansın Önerisi

Raporda, Fransa'da 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kişilere sigara satışının yasaklanması tavsiye edildi.

Bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde, 2009 sonrası doğanlar yaşamları boyunca yasal olarak sigara satın alamayacak.

İngiltere Örneği Dikkat Çekti

Raporda, bu alanda ilk adımı Maldivler'in attığı hatırlatılırken, İngiltere'nin de benzer bir düzenlemeyi kabul eden ikinci ülke olduğu belirtildi.

İngiltere Parlamentosu, 1 Ocak 2009'dan sonra doğan kişilerin sigara satın almasını yasaklayan düzenlemeyi nisan ayında kabul etmişti. Fransa'da da benzer bir modelin uygulanması öneriliyor.

Fransa Sigarayla Mücadelede Önlemleri Artırıyor

Fransa, son dönemde sigara ve nikotin ürünlerine yönelik kısıtlamaları peş peşe hayata geçiriyor.

Geçen yıl okul çevreleri, parklar, plajlar ve bahçeler gibi birçok açık alanda sigara içilmesi yasaklanırken, özellikle gençler arasında yaygın kullanılan nikotin poşeti, nikotin sakızı ve nikotin toplarının satışı da 1 Nisan itibarıyla yasaklandı.

Yetkililer, yeni önerinin de yasalaşması halinde Fransa'nın "tütünsüz nesil" oluşturma hedefi doğrultusunda en kapsamlı adımlarından birini atmış olacağını değerlendiriyor.