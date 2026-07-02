Yangın, Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevrede fark edildi.

Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Olay yerine ulaşan ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililerden dikkat çağrısı

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuru otların yangın riskini artırdığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşları açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı.