"Temel Amacımız Çocuklarımızı ve Geleceğimizi Korumak"

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyonun yalnızca yaşanan okul saldırılarını araştırmadığını, aynı zamanda çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı riskleri tüm yönleriyle ele almayı hedeflediğini söyledi.

Beyazıt, komisyonun temel amacının çocukları koruyacak çözüm önerileri geliştirmek olduğunu belirterek, "Konumuzun özü çocuklarımızı, yani geleceğimizi korumaktır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yavuz Samur: "Şiddet Oyunları Tek Başına Suça Yol Açmaz"

Toplantıda sunum yapan Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, dijital oyunlarla okul saldırıları arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Samur, akademik araştırmaların da bu görüşü desteklediğini belirterek, şiddet içerikli oyunların tek başına çocukların ya da gençlerin suç işlemesine neden olmadığını ifade etti.

Ancak çocukların oynadıkları oyunların içeriklerinin önemine dikkat çeken Samur, asıl sorunun çocuğun oyun sırasında hangi davranışın pratiğini yaptığı olduğunu vurguladı.

"Ebeveynler Oynanan Oyunları Bilmeli"

Çocukların oynadığı oyunların yaş gruplarına uygun olmasının büyük önem taşıdığını belirten Samur, ebeveynlerin bu konuda yeterince bilinçli olmadığını söyledi.

Kamu spotlarıyla ailelerin bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Samur, özellikle televizyon dizileri ve programlarına entegre edilecek bilinçlendirme içeriklerinin daha etkili olacağını dile getirdi.

Yaşa Uygun Olmayan Oyunlara Bildirim Önerisi

Samur, teknoloji destekli ebeveyn denetim sistemlerinin yaygınlaştırılmasını önererek, çocukların yaşına uygun olmayan bir oyunu indirmeye çalışması halinde velilere otomatik bildirim gönderilebilecek sistemlerin geliştirilebileceğini söyledi.

Kimlik doğrulamasıyla sosyal medya kullanımına yönelik çalışmaların oyun platformlarında da uygulanabileceğini belirten Samur, asıl sorumluluğun yine ebeveynlerde olduğunu ifade etti.

Ayrıca geliştirdikleri bir cihaz sayesinde ailelerin çocuklarının hangi YouTube içeriklerini izleyebileceğini, hangi oyunları oynayabileceğini ve uygulama mağazalarından hangi oyunları indirebileceğini uzaktan yönetebildiğini anlattı.

"Türkiye'de Yaklaşık 31,4 Milyon Oyuncu Bulunuyor"

Toplantıda söz alan TOGED Danışma Kurulu Başkanı Tuğbek Ölek ise Türkiye'deki oyun sektörünün ekonomik büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ölek, Türkiye'nin oyun geliştirme alanında ürettiği içeriklerin yaklaşık yüzde 99'unu ihraç ettiğini belirterek, oyun sektörünün yüksek katma değer sağlayan önemli ihracat kalemlerinden biri olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 31,4 milyon oyuncu bulunduğunu aktaran Ölek, oyuncuların yaklaşık yarısının 18 yaşın altında olduğunu ifade etti.

"Ebeveyn Denetim Araçları Kullanılmıyor"

18 yaş altındaki erkek çocuklarda oyun oynama oranının yüzde 85 seviyesinde olduğunu belirten Ölek, oyun platformlarında yaş derecelendirme sistemleri, ebeveyn kontrolleri ve sohbet filtrelerinin bulunduğunu ancak bu araçların aileler tarafından yeterince kullanılmadığını söyledi.

"Yerli Derecelendirme Sistemi Kurmak Kolay Değil"

Türkiye'nin kendi oyun derecelendirme sistemini oluşturmasının teknik ve operasyonel açıdan oldukça zor olduğunu belirten Ölek, dünyada her yıl yaklaşık 100 bin yeni oyunun piyasaya sürüldüğünü hatırlattı.

Bu kadar büyük bir hacmin kamu eliyle tek tek denetlenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Ölek, böyle bir sistem için yüzlerce uzmanın görev yapacağı yeni bir kurumsal yapı gerektiğini söyledi.

BTK Bünyesinde Oyun Şikâyet Hattı Önerisi

Oyunlarda karşılaşılan sorunların doğrudan iletilebileceği özel bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu belirten Ölek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oyunlara özel bir şikâyet hattı kurulmasını önerdi.

Mevcut durumda şikâyetlerin CİMER'e yapıldığını ancak bunun doğru adres olmadığını dile getiren Ölek, oyun firmalarıyla daha etkin iletişim kurulabilmesi için uzmanlaşmış bir sistem oluşturulmasının faydalı olacağını kaydetti.

"Marjinal İçerikler Platformlarda Yer Bulamıyor"

Toplantının soru-cevap bölümünde oyunlardaki şiddet içerikleri de gündeme geldi.

Bazı marjinal ve sapkın içerikli oyunların internet ortamında bulunabileceğini belirten Ölek, bu tür oyunların büyük dijital oyun platformlarında yer alamadığını söyledi.

Ölek, internetin herhangi bir köşesinde bulunabilecek örneklerin milyonlarca oyuncunun kullandığı resmi platformlarda erişilebilir olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, popüler oyun ekosistemlerinde ciddi filtreleme ve içerik denetimi mekanizmalarının bulunduğunu ifade etti.