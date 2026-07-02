Alevler Kısa Sürede Otoparka Sıçradı

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bornova ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek otoparkta park halinde bulunan motosiklet ve araçlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

62 Araç ve Motosiklet Yangında Zarar Gördü

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında otoparkta bulunan 50 motosiklet ile hafif ticari araç, kamyon ve otomobillerden oluşan 12 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının Otluk Alanda Başladığı İddiası

İlk değerlendirmelere göre yangının, otoparkın bitişiğinde bulunan otluk alanda başladığı ve daha sonra yediemin otoparkına sıçradığı öne sürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.