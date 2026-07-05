Batman’ın Kozluk ilçesinde 2007 yılında suda çürümüş halde bulunan erkek cesedinin, 19 yıl sonra yapılan DNA incelemesiyle Aydın Özcan’a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyü Şat mezrasında 5 Temmuz 2007’de bulunan ve kimliği o dönem tespit edilemeyen ceset, Ankara Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilmişti. Dosya, uzun yıllar “faili meçhul” olarak kalırken 2023 yılında zaman aşımı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

JASAT dosyayı yeniden açtı

Dosya, Batman İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından yeniden incelemeye alındı. Yapılan saha çalışmaları, dijital analizler ve tanık görüşmeleri sonucunda cesedin, 2007 yılından bu yana kayıp olan Aydın Özcan’a ait olabileceği değerlendirildi.

Ekipler, Özcan’ın dini nikahla birlikte yaşadığı Y.D.’ye ulaşarak çocuklarından DNA örnekleri aldı. Yapılan laboratuvar incelemesinde örneklerin cesetle eşleştiği ve kimliğin kesin olarak Aydın Özcan olduğu belirlendi.

“Töre ve namus saiki” iddiası

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Aydın Özcan’ın “töre ve namus saikiyle” öldürüldüğüne ilişkin delillere ulaştı. İncelemede ayrıca Y.D.’nin geçmişte burnunun kesilmesine ilişkin bir olayın da ulusal basına yansıdığı tespit edildi.

Şüphelilere ait 2007 yılı GSM hatlarının HTS kayıtlarının incelenmesiyle de olayla bağlantılı irtibat ağı ortaya çıkarıldı.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 1 Temmuz’da Batman merkezli İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, “tasarlayarak töre ve namus saikiyle kasten öldürme” suçlamasıyla aralarında Aydın Özcan’ın yakın akrabalarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

6 kişi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.