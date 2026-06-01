Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü yakınlarında gerçekleşti. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 46 LB 847 ve 23 ADJ 682 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayfer A. (29), Yasin Baran A. (3), Mizgin D. (10), İkra A. (8), Emine A. ve Ayşe A. ile ismi öğrenilemeyen 6 kişi, ambulanslar ile Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.