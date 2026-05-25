ANKARA’nın Sincan ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen ahırlar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Sincan Belediyesi ekipleri, Saraycık Mahallesi’nde halk sağlığını olumsuz etkilediği ve çevre kirliliğine neden olduğu belirtilen kaçak ve ruhsatsız ahırları tespit ederek kontrollü şekilde yıktı.

Kurumlar Koordineli Şekilde Çalıştı

Yıkım çalışmaları, Sincan Belediyesi ekipleri tarafından; Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Bölgede imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen yapıların iş makineleriyle kontrollü şekilde kaldırıldığı bildirildi.

Denetimler Sürecek

Yetkililer, ilçe genelinde kaçak yapı ve ruhsatsız inşaatlara yönelik denetimlerin devam edeceğini açıkladı.