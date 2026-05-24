Kurban Bayramı öncesinde İzmir’de kurulan hayvan pazarlarında hareketlilik sürerken, özellikle doğu illerinden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar yoğun ilgi görüyor. Pazarda dişi sığırlar 90 bin ila 160 bin lira arasında, boğalar ise 200 bin liradan başlayıp 480 bin liraya kadar çıkan fiyatlarla satışa sunuluyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ise 18 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor.

“Normalde 500 Bin Liranın Üstünü Görürdü”

“Haso Ağa” isimli boğanın sahibi Mehmet Cihan Dağgüllü, hayvanı Adana’dan getirdiğini belirterek, “Kars hayvanı, Adana’da besledik. 9 aydır bizdeydi. İsmi Haso Ağa. Mardinli hemşerime sattım. 1 ton 250 kilo ağırlığında. 480 bin TL’ye verdik. Aslında 500 bin TL’nin üstünü görmesi lazımdı ama müşterimiz olduğu için bu fiyata sattık” dedi.

Dağgüllü, pazardaki satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, “4 çadır getirdim, şu an elimde 12 boğa kaldı. Satışlar çok şükür iyi gidiyor” diye konuştu.

“Pazarın Şampiyonu Budur”

Boğayı satın alan Yılmaz Ece ise kurbanlığa 7 kişinin ortak girdiğini belirterek, “Hayvanın güzelliğine dikkat ettim. Şampiyon boğayı aldım. Pazarın şampiyonu budur” ifadelerini kullandı.