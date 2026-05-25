Olympiakos, EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid Baloncesto’yu 92-85 mağlup ederek tarihinde 4’üncü kez EuroLeague şampiyonluğuna ulaştı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Telekom Center’da oynanan final karşılaşması büyük heyecana sahne oldu.

Real Madrid Maça Hızlı Başladı

Karşılaşmaya etkili başlayan Real Madrid, ilk periyodu 26-19 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Olympiakos, hücumdaki etkili performansıyla soyunma odasına 46-44 önde girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta yeniden kontrolü eline alan İspanyol ekibi, final bölümüne 65-61 üstün girerken, son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Olympiakos parkeden 92-85 galip ayrıldı.

Fournier ve Peters Zaferde Başrol Oynadı

Olympiakos’ta Fournier 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Peters 16 sayı, Vezenkov ise 12 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Real Madrid cephesinde ise Lyles’ın 24 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Olympiakos 4’üncü Kez Zirvede

Bu sonuçla Olympiakos, EuroLeague tarihinde 4’üncü kez kupayı müzesine götürerek Avrupa basketbolunun en büyüğü oldu.