Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu sona ererken Türk futbolcuların performansları öne çıktı. Sezon boyunca hem genç yetenekler hem de tecrübeli isimler önemli istatistiklere imza attı.

252 Türk futbolcu forma giydi

Sezon boyunca Süper Lig’de toplam 571 futbolcu süre alırken, bunların 252’si Türk oyunculardan oluştu. Türk futbolculara en fazla şans veren ekip 25 oyuncuyla Konyaspor oldu. Konya temsilcisini 20 oyuncuyla Eyüpspor takip ederken; Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Kayserispor 17’şer Türk futbolcuya süre verdi.

En golcü Türk futbolcu: Umut Nayir

Umut Nayir, 9 golle Süper Lig’in en golcü Türk oyuncusu oldu. Nayir, Konyaspor’da 8, Trabzonspor’da 1 gol kaydetti.

Onu 8’er golle Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu takip etti.

En çok süre alan Türk futbolcu: Muhammed Şengezer

Muhammed Şengezer, RAMS Başakşehir formasıyla 2.970 dakika sahada kalarak sezonun en çok süre alan Türk oyuncusu oldu. 33 maçta görev yapan Şengezer, 12 maçta kalesini gole kapattı.

En genç oyuncu: Ayaz Özcan

Ayaz Özcan, Gençlerbirliği formasıyla 15 yıl 10 ay 9 günlükken Süper Lig’de süre alarak sezonun en genç oyuncusu oldu.

En tecrübeli isim: Veysel Sarı

Veysel Sarı, 37 yaşını aşarak Süper Lig’de en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti. Antalyaspor formasıyla önemli maçlarda sahaya çıktı.

En hırçın oyuncu: Orkun Kökçü

Orkun Kökçü, 2 kırmızı kart ve 5 sarı kartla sezonun en disiplin sorunu yaşayan Türk futbolcusu oldu. Beşiktaş orta sahasında görev yapan Kökçü, kart cezaları nedeniyle 4 maç kaçırdı.

Öne çıkan diğer veriler

Sezon boyunca 29 futbolcu iki farklı takımda forma giydi

Göztepe’nin yabancı kalecileri en çok süre alan isimler arasında yer aldı

Türk futbolcular arasında rekabet seviyesi yükseldi