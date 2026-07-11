İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte yaşanan tartışma, cep telefonunun zorla alınmasıyla sonuçlandı. Gözaltına alınan taksi şoförüne 270 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, 7 Temmuz sabahı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VZ 0394 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan D.Ç., 34 TBH 79 plakalı taksinin sürücüsü İbrahim Halil R. B. tarafından trafikte sıkıştırıldı.

Önünü kesip cep telefonunu aldı

Bir süre sonra otomobilin önünü kesen taksi şoförü, aracından inerek D.Ç. ile tartışmaya başladı. Yaşananları cep telefonuyla kayda alan sürücünün elindeki telefonu zorla alan taksici, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaklaşık 1 kilometre boyunca taksinin peşinden giden D.Ç., sürücüyü durdurarak cep telefonunu geri aldı.

Suç kaydı olduğu belirlendi

Olayın ardından cep telefonu görüntüleriyle birlikte polis merkezine başvuran D.Ç., taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelinin İbrahim Halil R. B. olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada şüphelinin daha önce kasten yaralama, tehdit ve taksirle yaralama suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

Ehliyetine el konuldu, taksi trafikten men edildi

Gözaltına alınan taksi şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma, mala zarar verme, kapkaç ve taksirle yaralama suçlarından işlem yapıldı.

Ayrıca taksi şoförünün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, 270 bin lira idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan taksi ise 120 gün süreyle trafikten men edildi.