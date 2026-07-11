Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından belediye binası önündeki hareketlilik devam ediyor. Gün boyu belediye önünde bekleyişini sürdüren partililer ve vatandaşlar, bu kez saat 19.00'da yapılacak basın açıklaması için yeniden belediye binası önüne davet edildi.

CHP yetkilileri tarafından yapılan çağrıda, tüm vatandaşların Çankaya Belediyesi önünde gerçekleştirilecek basın açıklamasına katılması istendi. Edinilen bilgilere göre, akşam yapılacak açıklamaya çeşitli sendikaların da destek vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in yurt dışında bulunması nedeniyle henüz Türkiye'ye dönmediği, bu nedenle hakkında gözaltı işleminin şu ana kadar uygulanamadığı öğrenildi.

Gözler, saat 19.00'da Çankaya Belediyesi önünde yapılacak basın açıklamasına çevrildi. Burada hem operasyona ilişkin değerlendirmelerin yapılması hem de sürece ilişkin yol haritasının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.