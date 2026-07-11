Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nde sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre polis ekipleri belediye binasına gelerek arama çalışması başlattı.

İlk bilgilere göre operasyon kapsamında belediye binasında incelemeler yapılırken, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü. Operasyonun kapsamı, gözaltı sayısı ve soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Belediye ve savcılık kaynaklarından gelecek açıklamaların ardından soruşturmanın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.