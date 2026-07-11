Şarkıcı Haluk Levent, son günlerde sosyal medyada hakkında dolaşıma sokulan uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialara X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Yaklaşık 15 gündür kendisiyle ilgili birçok paylaşım yapıldığını belirten Levent, bugüne kadar sessiz kaldığını ancak bir iddiaya artık cevap vermek istediğini ifade etti.

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Hayatı boyunca sigara dahi içmediğini söyleyen Levent, "Hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım" dedi.

Ahbap Derneği çatısı altında çok sayıda çocuğun tedavi sürecine destek verdiklerini hatırlatan Levent, ayrıca "UYUŞMAYALIM" projesi kapsamında birçok lisede uyuşturucu madde kullanımına karşı söyleşiler gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda bu paylaşımı özellikle gençler için yaptığını vurgulayan Levent, "O çocuklar, o gençler bu iddialar karşısında üzülmesin diye bu tweeti yazdım" ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi