Tekirdağ'da mevlidde ikram edilen pilavdan yiyen 50 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde yapılan mevlide katılanlara pilav ikram edildi. Pilavdan yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı yaşayan 50 kişi, gıda zehirlenme şüphesiyle kentteki hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ikram edilen pilavdan numune alındığı bildirildi.