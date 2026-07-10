Kaza, önceki gün sabah saatlerinde Kaman-Ankara kara yolunda, Karakeçili Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halinde olan, D.A.G. idaresindeki 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Otobüs Kontrolden Çıkıp Devrildi

Kazaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcu otobüsünün bir anda kontrolden çıkarak yolda savrulduğu ve ardından devrildiği görüldü. Kaza anı saniye saniye kameralara yansırken, olayın şiddeti görüntülere de yansıdı.

Kazayla İlgili İnceleme Sürüyor

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.