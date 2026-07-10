Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de yamaç paraşütü sezonu başladı. Uzungöl Ekstrem Doğa Sporları öncülüğünde, deneyimli pilotlar eşliğinde uçuşlar gerçekleştiriliyor. Uzungöl'e 850 metre uzaklıktaki denizden yaklaşık 2 bin metre yükseklikten havalanan paraşütçüler; göl, orman ve yayla manzarası eşliğinde süzülüyor. Adrenalin dolu yolculuğa, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Havadan Uzungöl manzarasını izlemek isteyenlerin o anları, anbean kayıt ediliyor. Son yıllarda Körfez ülkelerinin yanı sıra; Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden gelen turistlerin ilgi gösterdiği yamaç paraşütü, Uzungöl turizminin öne çıkan aktiviteleri arasında yer alıyor.

'PROFESYONEL UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Bölgede yamaç paraşütünün eşsiz bir deneyim yaşattığını söyleyen pilot Bayram Yücel, 'Yerli ve yabancı turistlerimizi ağırlıyor, profesyonel uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Uzungöl'ün gölü, ormanları, dağları ve yaylaları eşsiz bir manzara sunuyor. İnsanlar dünyanın birçok ülkesinden sadece yamaç paraşütü deneyimi yaşamak için tatillerini buraya planlıyor ve yaylaları da geziyorlar' dedi.

'BİR KEZ UÇAN MİSAFİRLER YENİDEN GELİYOR'

Uçuşlara son dönemde ilginin daha da arttığını ifade eden Yücel, 'Daha önce ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden misafirler geliyordu. Son yıllarda ise Türk Cumhuriyetleri, Rusya ve İran'dan da turist ağırlıyoruz. Bir kez uçan misafirler yeniden geliyor ya da yakınlarını gönderiyor' diye konuştu.

'BU MANZARAYI HİÇBİR KAMERA TAM OLARAK YANSITAMAZ'

Bölgeye 16 kişilik bir turist kafilesiyle gelen Kazakistanlı Bakıt Janfiezova ise ilk kez Uzungöl'de yamaç paraşütü yaptığını belirterek, 'Çok güzel bir deneyimdi. Pilotlarımız çok profesyoneldi. Uzungöl'ü tepeden görmek muhteşemdi. Bu manzarayı hiçbir kamera tam olarak yansıtamaz. Bunu kendi gözlerinizle görmeniz gerekiyor' dedi.

'KARADENİZ'İN DOĞASI BAMBAŞKA'

Kazakistan'ın Almatı kentinden gelen Aktumar Asgarva da Trabzon'daki yamaç paraşütü deneyimini duyup geldiklerini söyleyerek, 'Çok güvenli ve heyecan verici bir deneyim yaşadık. Daha önce Fethiye'de de uçmuştum ancak Karadeniz'in doğası bambaşka. Trabzon'un güzelliğini gökyüzünden izlemek unutulmazdı. Herkese tavsiye ediyoruz' diye konuştu.