İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre görüşmede, ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki askeri faaliyetleri ile Orta Doğu'daki son gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Trump, İran Operasyonu Hakkında Bilgi Verdi
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında, Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili Netanyahu'ya bilgi verdiği belirtildi.
İki liderin ayrıca bölgedeki güvenlik, askeri ve siyasi gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.
Koordinasyonun Sürdürülmesi Konusunda Anlaştılar
Açıklamada, Netanyahu ve Trump'ın Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında iki ülke arasındaki koordinasyonun devam ettirilmesi konusunda mutabakata vardığı kaydedildi. Görüşmenin, bölgedeki güvenlik gündemi çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.