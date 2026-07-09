ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Palm Beach Uluslararası Havalimanı'nın ismi resmen değiştirildi. Yeni düzenlemeyle havalimanı artık "Başkan Donald J. Trump Uluslararası Havalimanı" adıyla hizmet verecek.

İsim değişikliği kapsamında havalimanı çevresindeki otoyol ve yönlendirme tabelaları da yenilendi. Güney Florida'daki I-95 otoyolunda yer alan tabelalarda havalimanının yeni ismi resmi geçiş tarihinden önce "President Donald J. Trump International Airport" olarak güncellendi.

Yetkililer, internet siteleri, rezervasyon sistemleri, kurumsal materyaller ve havalimanı içindeki yönlendirme tabelalarının da belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak yenileneceğini açıkladı.

FAA duyurdu: Havalimanının yeni kodu 'DJT'

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), isim değişikliğinin bugünden itibaren resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Açıklamaya göre pilotlar ve hava trafik kontrolörleri tarafından kullanılan FAA lokasyon tanımlayıcısı "DJT", ICAO kodu ise "KDJT" olarak güncellendi.

Yolcuların uçak biletleri, bagaj etiketleri ve rezervasyon ekranlarında gördüğü üç harfli IATA kodu ise 18 Ağustos 2026'ya kadar "PBI" olarak kullanılmaya devam edecek. Bu tarihten itibaren hava yolu şirketlerinin rezervasyon sistemlerinde "DJT" kodu aktif hale gelecek.

Böylece Florida'daki havalimanı, hem resmi adı hem de havacılık kodlarıyla Donald Trump'ın adını taşıyacak.