Türkiye Yelken Federasyonu temsilcisinin gözetiminde Hopa'da teknesinin motoru mühürlenen Doğukan Kandemir, 26 Haziran'da yalnız başına çıktığı yolculukta Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i yalnızca rüzgar gücüyle aşarak 7 Temmuz günü saat 23.26'da İskenderun Limanı'na ulaştı. Kandemir, Solo Türkiye Turu Rekoru'nu 11 gün, 9 saat 40 dakika ile kırdı. Kandemir, daha önce Başak Mireli'nin 15 gün, 6 saat olan Solo Türkiye Turu Rekorunu geride bıraktı. Düzenlenen törene İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Binbaşı Onur Emir, İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Meriç Özkaya ile kulüpte eğitim gören yelken sporcuları katıldı.

Kaynak: DHA