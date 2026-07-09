Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "NATO Ankara Zirvesi'nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden görüntülerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

NATO Ankara Zirvesi’nin, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Bu tarihi zirvenin, insanlık adına güveni pekiştiren, uzlaşı kültürünü güçlendiren ve yeni umutlara kapı aralayan bir dönüm noktası olmasını diliyorum. 🇹🇷#NATOsummit pic.twitter.com/R8uVr2fZZu — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 9, 2026