Türkiye’de bu yıl gerçekleştirdiği halka arzın ardından uluslararası sermaye piyasalarına yönelen Sürkit Holding, grup şirketlerinden NP Petrol’ün Azerbaycan’da halka arz edilmesi amacıyla resmi girişimlerini başlattı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Bakü’de düzenlenen toplantıda, Bakü Menkul Kıymetler Borsası yetkilileri, şirket yöneticileri ve finans kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek sürecin yol haritasını ele aldı.

LİSTELEME DANIŞMANLIĞI ANLAŞMASI İMZALANDI

Görüşmelerde halka arz takvimi, kote olma kriterleri ve Azerbaycan sermaye piyasası mevzuatı kapsamlı biçimde değerlendirildi. Toplantının sonunda NP Petrol ile Bakü Menkul Kıymetler Borsası arasında Listing Advisory Program kapsamında listeleme danışmanlığı sözleşmesi imzalandı. Böylece halka arz sürecinin ilk resmi aşaması tamamlanmış oldu.

ULUSLARARASI YATIRIMCI TABANI HEDEFLENİYOR

Sürkit Holding, ilk halka arzını 2026 yılında başarıyla gerçekleştirerek bünyesindeki Best Brands Grup Enerji’yi Borsa İstanbul Ana Pazar’da BESTE koduyla yatırımcılarla buluşturmuştu. Holding, şimdi ise NP Petrol’ü Azerbaycan sermaye piyasalarına taşıyarak uluslararası yatırımcı tabanını genişletmeyi ve bölgesel büyüme stratejisini güçlendirmeyi amaçlıyor.

NAHÇIVAN’DAKİ GÜCÜNÜ SERMAYE PİYASALARINA TAŞIYACAK

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin dokuz ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarıyla öne çıkan NP Petrol’ün, halka arzın tamamlanmasının ardından yeni finansman kaynaklarına erişmesi ve yatırım kapasitesini artırması bekleniyor.

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