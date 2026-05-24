Ankara’da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak yağış, Yıldıztepe Mahallesi’nde bir binanın yanında bulunan inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Tarık Apartmanı’nın yanında yer alan inşaat sahasındaki duvar, yoğun yağışın etkisiyle yıkıldı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede inceleme başlattı

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin bölgede incelemelerine devam ettiği bildirildi.

Mahalle sakinleri ise inşaat alanında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.