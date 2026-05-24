Ukrayna’nın başkenti Kiev, Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısının hedefi oldu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda kente balistik füzelerle saldırı düzenlendi.
Saldırı anları, kentte bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu anlar yer aldı.
Bölgede saldırının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, hasar ve can kaybına ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.
Kaynak: DHA