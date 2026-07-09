Muğla’nın Bodrum ilçesinde maki ve otluk alanda çıkan yangın, ekipleri alarma geçirdi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki makilik ve otluk alanda başladı.

Alevler birçok noktadan görüldü

Bölgede duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının alevleri ve yoğun dumanı, Bodrum Yarımadası’nın birçok noktasından görüldü.

Güvenlik önlemleri alındı

Yangın bölgesinde polis ekipleri de önlem aldı. Ekipler, itfaiye araçlarının çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi için çevrede güvenlik tedbirleri uyguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için bölgedeki müdahalesi sürüyor.