Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Hande Soral’ın yeni adresi belli oldu. Başarılı oyuncu, TRT 1’in yeni dizisi “Evlilik Güzeldir” için anlaşma sağladı.

Greative Film imzasını taşıyan dizinin yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal’ın oturacağı projede Hande Soral, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Zeynep rolünü canlandıracak.

Hande Soral, ailenin en büyük kızı Zeynep'i oynayacak

“Evlilik Güzeldir” dizisinde, birbirinden farklı karakterlere sahip 5 kızını evlendirmek isteyen nikah memuru Mesut Bahtiyar’ın hayat hikâyesi anlatılacak.

Hande Soral’ın canlandıracağı Zeynep, Mesut’un en büyük kızı olarak izleyici karşısına çıkacak. Annesinin ölümünün ardından kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenen Zeynep, fedakâr ve güçlü bir karakter olarak öne çıkacak.

Dizide Zeynep’in geçmişte yarım kalan aşkı Murat ile yeniden kesişen hayatı da hikâyenin önemli noktalarından biri olacak.

“Evlilik Güzeldir” dizisinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosuyla ilgili yeni detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.