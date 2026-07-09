ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye-ABD ilişkileri, F-35 savaş uçakları, İran ve İsrail gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkür eden Trump, Türkiye'nin zirveyi başarıyla organize ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir adam, harika bir lider ve uzun süredir dostum. Çok güçlü bir kişiliğe sahip. Türkiye askeri açıdan da çok güçlü bir ülke. Zirve boyunca mükemmel bir ev sahipliği gördük" dedi.

Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz yeniden güçlendi

Türkiye ile ilişkilerin görevdeki ilk döneminde de iyi olduğunu ifade eden Trump, Joe Biden döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar gördüğünü savundu.

Trump, "5 Kasım seçimlerinden sonra her şey değişti. Şu anda en iyi ilişkilerimizden birine Türkiye ile sahibiz. Dünyada birçok ülkeyle ilişkilerimizi yeniden güçlendirdik ve Türkiye bunların başında geliyor" diye konuştu.

F-35 mesajı: "Karar vermemiz gerekiyor"

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde yer alan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Trump, henüz kesin karar verilmediğini söyledi.

Trump, "F-35 dünyanın en iyi savaş uçağı ve herkes onu istiyor. Bunu kime vereceğimiz konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Bu konuda henüz karar vermedim ancak Türkiye bize birçok farklı konuda yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

"Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi"

Trump, Türkiye'nin NATO içindeki önemine de vurgu yaparak, "Türkiye askeri olarak çok güçlü bir ülke. NATO'nun en güçlü ikinci ülkesi konumunda. Erdoğan da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hayranı olmayabilir ancak benim ricam üzerine bölgedeki savaşa dahil olmadı" dedi.

İran açıklaması: "Nükleer silah sahibi olmayacaklar"

Basın toplantısında İran'a yönelik değerlendirmelerde de bulunan Trump, ABD'nin operasyonlarının İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde zayıflattığını öne sürdü.

Trump, "Benim tek hedefim İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlamaktı. Bunu başardık. İran asla nükleer silaha sahip olmayacak" ifadelerini kullandı.

İran'ın askeri altyapısının büyük bölümünün imha edildiğini iddia eden Trump, ülkenin hava savunma sistemleri, radarları ve füze kapasitesinin ciddi zarar gördüğünü savundu.

"İran'ın ölüm listesinin birinci sırasındayım"

Kendisine yönelik güvenlik tehditlerine ilişkin de konuşan Trump, "Başkanlık tehlikeli bir görev. İran'ın ölüm listesinde birinci sıradayım. Ama işimi yapıyorum ve bunu şimdiye kadar yapanlardan daha iyi yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Ankara'dan ayrıldı

Basın toplantısının ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na geçen ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağıyla Türkiye'den ayrılarak Avrupa'daki askeri üsleri ziyaret etmek üzere yola çıktı.