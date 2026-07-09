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Ekranların sevilen oyuncularından Deniz Baysal, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, 2019 yılında nikâh masasına oturduğu Barış Yurtçu ile evliliğini sonlandırmak için dava açtığı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Deniz Baysal, İstanbul Adliyesi’ne giderek eşi Barış Yurtçu’ya “fikir ayrılıkları ve ilgisizlik” gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Deniz Baysal evini ayırdı iddiası

Boşanma sürecinde olduğu belirtilen Baysal’ın evini ayırdığı ve bir süredir İzmir’de ailesinin yanında kaldığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun evliliğini bitirme konusunda kararlı olduğu öne sürülürken, sürecin başlangıçta anlaşmalı boşanma şeklinde ilerlemesinin planlandığı belirtildi.

Ancak Barış Yurtçu’nun boşanmaya sıcak bakmadığı iddiası üzerine davanın çekişmeli boşanma sürecine dönüştüğü ifade edildi.

Gizlilik talebi iddiası

Deniz Baysal’ın özel hayatının gündeme gelmemesi için mahkemeden gizlilik kararı talep ettiği de öne sürülen bilgiler arasında yer aldı.

Barış Yurtçu’nun paylaşımı dikkat çekti

Boşanma iddialarının ardından Barış Yurtçu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Ünlü müzisyenin güven, hayal kırıklığı ve kayıp temalı bir metni paylaşması, takipçileri tarafından boşanma haberleriyle ilişkilendirildi.

Yurtçu’nun paylaşımında, “Herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak, o fena işte” ifadeleri yer aldı.

Deniz Baysal ve Barış Yurtçu cephesinden boşanma iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.