Kaza, öğle saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim P. yönetimindeki 06 EYF 054 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen A.Y. idaresindeki 06 PUY 44 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen nedenle arkadan çarptı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana gelirken, araç adeta hurdaya döndü.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü Selim P., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Selim P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.