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Gözaltına alınan Ö.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede, yangının orman sınırında bulunan bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu başladığı tespit edildi.

Yangının ardından yapılan incelemelerde, yaklaşık 6 dönüm orman alanı ile 3 dönüm ziraat alanının zarar gördüğü belirlendi.

Yangın, Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde önceki gün saat 12.00 sıralarında başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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