İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yangın, Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde önceki gün saat 12.00 sıralarında başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
6 Dönüm Orman Alanı Zarar Gördü
Yangının ardından yapılan incelemelerde, yaklaşık 6 dönüm orman alanı ile 3 dönüm ziraat alanının zarar gördüğü belirlendi.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede, yangının orman sınırında bulunan bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu başladığı tespit edildi.
Şüpheli Mahkemece Tutuklandı
Gözaltına alınan Ö.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.