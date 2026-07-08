Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yapımı devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargahı, NATO savunma bakanlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen resepsiyon, yeni karargahın ilk uluslararası etkinliği oldu.

Karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen programa katılan konuk bakanlar, askeri bando eşliğinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandı.

"Hilal ve Yıldızdan Esinlenerek Tasarlandı"

Resepsiyonda konuşan Bakan Güler, Ay Yıldız yerleşkesinin Türkiye'nin savunma yapılanmasında önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Güler, "İçinde bulunduğumuz ve bayrağımızdaki hilal ve yıldızdan esinlenerek tasarlanan bu kampüs, artık tüm savunma ve askeri komuta yapımızı tek bir çatı altında birleştirecektir" ifadelerini kullandı.

Yeni karargahın yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirten Güler, merkezin dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olacağını söyledi.

Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları Tek Çatı Altında Toplanacak

Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta yapısında önemli bir dönüşüm sağlayacağını ifade eden Bakan Güler, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının aynı yerleşke içerisinde faaliyet göstereceğini belirtti.

Güler, bu yapılanmayla müşterek harekat kabiliyetinin artırılması, bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve daha etkin bir çalışma ortamı oluşturulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Karargah "Çelik Kubbe" Stratejisiyle Korunacak

Yeni karargahın güvenlik altyapısına da değinen Bakan Güler, tesisin "Çelik Kubbe" stratejisi kapsamında en üst düzey hava ve kara savunma tedbirleriyle korunacağını açıkladı.

Güler, modern teknolojiye dayalı güvenlik sistemleriyle donatılan yerleşkenin kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim, sevk ve idare imkanı sağlayacağını belirtti.

"Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Duruşunun Sembolü Olacak"

Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın yalnızca modern bir askeri merkez olmayacağını vurgulayan Güler, tesisin Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki kararlı duruşunun somut bir göstergesi olacağını ifade etti.

Bakan Güler, yeni karargahın hem Türkiye'nin hem de NATO ittifakının savunma ve güvenliğine yönelik çalışmalara ev sahipliği yapacağını belirterek, ilk etkinlik kapsamında NATO savunma bakanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.