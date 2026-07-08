Çankaya'da yapımı devam eden Meral Gençler Alzheimer Demans Gündüz Yaşam Merkezi, Alzheimer ve demans hastalarının günlük yaşamlarını daha kaliteli ve güvenli şekilde sürdürebilmeleri amacıyla hazırlanıyor.

Merkezde, hastalara yönelik destekleyici hizmetlerin yanı sıra ailelerin bakım sürecinde yaşadığı zorlukların azaltılması hedefleniyor. Proje ile hem hastalara hem de yakınlarına sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kapsamlı bir destek sunulması amaçlanıyor.

Çalışmalar tamamlanmak üzere sürdürülüyor

Çankaya Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında merkez binasında çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, sosyal hizmet alanındaki bu önemli yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Meral Gençler Alzheimer Demans Gündüz Yaşam Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte Alzheimer ve demans hastaları için güvenli, nitelikli ve destekleyici bir gündüz yaşam alanı oluşturulması planlanıyor.