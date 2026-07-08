TÜİK'in açıkladığı verilere göre DİBS, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,60, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,42 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,36, dolar yüzde 0,05 oranında reel getiri sağlarken; avro yüzde 1,41, BIST 100 endeksi yüzde 3,13 ve külçe altın yüzde 7,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17, dolar yüzde 0,85 oranında reel getiri sağlarken; avro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 6,64 oranında reel kayıp yaşattı.

Üç aylık dönemde mevduat faizi öne çıktı

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri mevduat faizinde (brüt) görüldü. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,07 oranında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 16,99, TÜFE'ye göre ise yüzde 16,29 oranında en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık ve yıllık lider BIST 100

Altı aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,16 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 8,66, TÜFE'ye göre ise yüzde 9,95 oranında en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık değerlendirmede de BIST 100 endeksi ilk sırada yer aldı. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14,34 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 16,14, DİBS yüzde 6,87 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5,24 oranında reel getiri sağlarken; dolar yüzde 8,48, avro ise yüzde 8,60 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile yapılan yıllık değerlendirmede ise külçe altın yüzde 12,60, DİBS yüzde 3,62 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,04 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık dolar yüzde 11,26, avro ise yüzde 11,38 oranında reel kayıp yaşattı.