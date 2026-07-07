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Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye, Suriye halkıyla dayanışmasını sürdürmeye ve Suriye'nin kalıcı istikrarın ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarına gerekli desteği sağlamaya devam edecektir." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceği vurgulanarak, ülkenin kalıcı istikrar ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik desteğin devam edeceği ifade edildi.

"Suriye'nin başkenti Şam'da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınıyoruz. Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır."

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Şam'da yaşanan saldırıların kabul edilemez olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Dışişleri Bakanlığı , Suriye'nin başkenti Şam'da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıları kınayan bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Suriye'de şiddete ve teröre yer bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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