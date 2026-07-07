Ankara’da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Savunma Sanayii Forumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki küresel vizyonuna dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'daki tüm güvenlik girişimlerine tam katılım sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye Birinci Ligi Hedefliyor"

Türk savunma sanayiinin geçirdiği kapsamlı dönüşümü ve küresel pazardaki yerini futbol tabiriyle özetleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11'inci sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke içinde olmayı bekliyoruz. Futbol tabiriyle artık birinci ligde olmayı hedefliyoruz. Savunma sanayiimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinin yerlilik oranı yüzde 80'i aşmıştır. Bununla birlikte, Türkiye müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir."

"Avrupa Girişimlerine Katılmalıyız; Aksi Taktirde Maliyetler Artar"

Avrupa-Atlantik güvenliğinin ancak güçlü bir iş birliği mimarisiyle mümkün olabileceğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin dışarıda bırakılmasının olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekti:

"Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi taktirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve maliyetler artacaktır. Daha dayanıklı bir Avrupa-Atlantik güvenliği, üretim kapasitesini, teknoloji birikimini ve operasyonel tecrübeyi aynı stratejik hedefe yönlendirebilen bir güvenlik mimarisiyle mümkündür. Türkiye bu mimaride güçlü, güvenilir ve katkı sağlayan bir ortak olarak yer almaya hazırdır."

"Asıl Sınama: Harcamaları Somut Yeteneğe Dönüştürmek"

Geçtiğimiz yıl Lahey'de alınan savunma harcamalarını artırma kararının müttefikler tarafından yerine getirildiğini memnuniyetle takip ettiklerini söyleyen Yılmaz, önümüzdeki dönemin yeni hedefini ise şu sözlerle özetledi:

"Savunma harcamalarına yönelik yaklaşımın köklü biçimde dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi önümüzdeki sınama, artan savunma harcamalarının somut yeteneklere dönüştürülmesi ve bunun için gerekli sanayi üretim kapasitesinin oluşturulmasıdır."