Yaz aylarının etkisini artırmasıyla birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcaklık uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, bazı iç bölgelerde ise 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da Sıcaklıklar Yükselişte: Dikkatli Olunması Gereken Saatler

Meteoroloji'nin Ankara için hazırladığı güncel tahmin raporuna göre, başkent genelinde sıcak havanın etkisini hissettirmesi bekleniyor. Özellikle şehir merkezlerinde ve açık alanlarda asfalt ve betonlaşmanın etkisiyle hissedilen sıcaklığın daha yüksek olacağı öngörülüyor.

Yetkililer ve uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları konusunda kritik uyarılarda bulundu. Kent genelinde vatandaşların bol sıvı tüketmesi ve koruyucu önlemler alması gerektiği hatırlatıldı.

Bölge Bölge Hava Durumu Tahmini

MGM'nin resmi hava tahmin haritalarına göre yurdun diğer bölgelerinde durum şöyle şekilleniyor:

Marmara ve Ege: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, kıyı kesimlerde nem oranının yüksek olması hissedilen sıcaklığı artıracak.

İç Anadolu ve Akdeniz: İç Anadolu genelinde (özellikle Ankara, Konya ve Eskişehir çevresinde) bulutsuz ve az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte kuru sıcaklar etkili olacak. Akdeniz'in kıyı şeridinde ise yüksek nem ve sıcaklık bir arada görülecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer yerel sağanak geçişleri görülse de, bölge genelinde sıcaklıklar artış trendini sürdürüyor.