Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36'ncı⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün, NATO Liderler Zirvesi (NATOsummit) kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine eşlik ettik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile gerçekleştirilen görüşmelerde; ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayiinde iş birliğinin güçlendirilmesi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki ortak çalışmalar ile bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için yürüttüğü diplomasiye, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasına, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve İran ile ABD arasındaki sürecin diyalog yoluyla çözüme kavuşmasına yönelik kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Duran, 'Savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mesajlar da görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Zirve vesilesiyle Ankara'da bulunan devlet ve hükûmet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir resepsiyon ve resmî akşam yemeği verdi. Program, liderler arasındaki samimi diyaloğun ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle iş birliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir' dedi.