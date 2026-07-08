Çamlıdere'de gerçekleştirilecek 46. Geleneksel Aluçdağı Yağlı Güreşleri Festivali, güreş müsabakalarının yanı sıra müzik etkinlikleriyle de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

Festival programında sahne alacak olan Samet Burak Ay, kendine özgü yorumu ve sevilen eserleriyle katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşatacak. Sanatçının seslendireceği türküler ve Ankara havaları, festival atmosferine renk katacak.

Tüm vatandaşlar festivale davet edildi

Organizasyon yetkilileri, bölge halkını ve festivale katılmak isteyen tüm misafirleri etkinliğe davet etti. Geleneksel Aluçdağı Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenecek konser, 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 18.30'da Aluçdağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilecek.