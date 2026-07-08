Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları Slovakya kampında devam ederken, yeni transferlerden İlhan Fakılı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa 2. Lig ekiplerinden Clermont Foot 63'ten transfer edilen 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'a katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Fakılı, "Güzel bir şekilde karşılandım. Benim için de güzel bir başlangıç oldu. Sezon açılışını sabırsızlıkla bekliyorum. Beşiktaş gibi bir kulübün bu şansı vermesi benim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

"En Üst Ligde Mücadele Etmek En Büyük Amaçlarımdan Biriydi"

Fransa'da doğup büyüdüğünü ve futbol kariyerine burada başladığını aktaran İlhan Fakılı, Beşiktaş'a transferinin kariyeri açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Genç oyuncu, "Çok büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. En büyük amaçlarımdan biri de en üst ligde mücadele etmekti. Bu seviyeye Beşiktaş gibi çok büyük bir kulüple girince benim için hayallerimin gerçekleştiği bir duruma evrildi" dedi.

"İdolüm Hâlâ Neymar"

Oyun tarzı hakkında da değerlendirmelerde bulunan İlhan Fakılı, futbol anlayışını anlattı.

Genç futbolcu, "Benim idolüm hâlâ Neymar. Oyun stilim olarak da topla hareket etmeyi, bire birlerde kalmayı seven birisiyim. Gol atmayı da seven birisiyim" diye konuştu.

"Hocamızın Bir Sistemi Var, Buna Uyum Sağlayacağız"

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun sistemi hakkında da konuşan İlhan Fakılı, takımın taktik anlayışına uyum sağlamaya çalışacağını belirtti.

Fakılı, "Hocamızın oyun sistemini biliyorum. Antrenmana çıkınca daha da iyi anladım. Hocanın bir sistemi var. Biz de buna uyum sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Slovakya kampına katılan genç oyuncu, yeni sezonda forma rekabetine hazır olduğunu ve siyah-beyazlı forma altında başarılı olmak istediğini vurguladı.