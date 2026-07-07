2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda futbolseverlerin uzun süre unutamayacağı bir mücadele yaşandı. Atalanta Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Fransız hakem François Letexier'in yönettiği mücadelede Arjantin, 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüş yaparak rakibini 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Mısır ilk yarıyı önde tamamladı

Karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, 15. dakikada Marawan Attia'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Yasser Ibrahim'in kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Arjantin ise 19. dakikada penaltı kazandı. Enzo Fernandez'in pasında ceza sahasına giren Tagliafico'nun Hassan'ın müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Lionel Messi'nin vuruşunu kaleci Shobeir kurtararak takımını oyunda tuttu.

İlk yarının kalan bölümünde Arjantin baskısını artırsa da Julian Alvarez'in net pozisyonunda da Shobeir gole izin vermedi ve devre Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

VAR kararı sonrası iptal edilen gol

İkinci yarının 58. dakikasında Mısır, Zico ile farkı ikiye çıkardığını düşündü. Ancak VAR incelemesi sonrası atağın başlangıcında Marawan Attia'nın rakibine faul yaptığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

Salah önderliğinde Mısır farkı ikiye çıkardı

dakikada bu kez gol geçerlilik kazandı. Arjantin'in kullandığı köşe vuruşunun ardından gelişen hızlı hücumda Mohamed Salah, topu Hassan'a aktardı. Hassan'ın ceza sahasına çevirdiği topu Zico ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı.

Arjantin son dakikalarda geri döndü

Pes etmeyen Arjantin, 79. dakikada Lionel Messi'nin ortasında Cristian Romero'nun kafa golüyle umutlandı ve farkı bire indirdi.

dakikada Gonzalo Montiel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Lionel Messi, sert vuruşuyla fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın uzatma dakikalarında ise Arjantin tarihi geri dönüşü tamamladı. 90+2. dakikada gelişen kontratakta sağ kanattan yapılan ortaya Enzo Fernandez'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Arjantin mücadeleyi 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Arjantin çeyrek final biletini kaptı

Mısır karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen son bölümlerde ortaya koyduğu etkili futbolla galibiyete uzanan Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar arasına adını yazdırdı. Messi'nin kaçırdığı penaltıya rağmen geri dönüşü başaran Güney Amerika temsilcisi, turnuvadaki şampiyonluk iddiasını sürdürdü.