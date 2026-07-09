İzmir’in Bornova ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli bir ticari taksiyi durdurarak arama yaptı.

Ticari takside 90 bin sentetik ecza bulundu

Ekiplerin takside gerçekleştirdiği aramada 90 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonun devamında belirlenen bir adrese de baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda ise 190 bin sentetik ecza daha bulundu. Böylece operasyon kapsamında ele geçirilen toplam sentetik ecza miktarı 280 bine ulaştı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen E.G., A.Ö. ve U.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Firari durumda olduğu belirtilen S.K.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.