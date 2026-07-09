İstanbul’un Bakırköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bakırköy D-100 kara yolu İncirli mevkisinde meydana geldi.

Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde ilerleyen ve plakası ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaya olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, kesin kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle D-100 kara yolunun iki şeridini trafiğe kapattı. Ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.