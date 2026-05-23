Kaza, saat 11.00 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 TP 7708 plakalı İETT otobüsünün şoförü, durakta bekleyen yolcuyu fark edince durağa yanaşmadan yolun ortasında durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.K. yönetimindeki 34 NZC 840 plakalı motosiklet, otobüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeride düşmesi sonucu trafik kontrollü olarak sağlandı. Yaralanan motokurye H.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, İETT otobüsü şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

