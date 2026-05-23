Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen programa akademisyenler, kamu temsilcileri, sektör profesyonelleri ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte üniversite-sektör iş birliği, kariyer fırsatları ve gayrimenkul sektöründeki dijital dönüşüm ele alındı.

Konuşmasında “Gayrimenkul 5.0” kavramına dikkat çeken Ceran, artık yalnızca alım-satım değil, veri temelli analizlerle yatırım kararlarının şekillendiğini vurguladı. “Bir bölgenin geleceğini demografik veriler, ulaşım projeleri ve yapay zekâ destekli analizlerle okuyabiliyoruz. Artık yalnızca gayrimenkul satmıyoruz; veri tabanlı finansal karar üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de sektörün en büyük ihtiyacının nitelikli insan kaynağı olduğunu belirten Ceran, “Sektör artık sadece satış yapabilen değil, ekonomiyi okuyabilen, teknolojiye adapte olabilen profesyoneller arıyor” dedi.

Gençlere de çağrıda bulunan Ceran, “Diplomanızla yetinmeyin. Yapay zekâyı kullanan, dijital dünyayı anlayan gençler kısa sürede sektörün oyun kurucuları olacak” diye konuştu.

Etkinlikte akademisyenler de üniversite-sektör iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, öğrencilerin saha deneyimiyle desteklenmesinin kritik olduğunu vurguladı.