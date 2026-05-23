Elazığ'da tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde taşıyıp kendi mülkünde açıkta yakan özel sağlık kuruluşuna, 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Elazığ Belediye Başkanlığı'ndan gelen ihbar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli düzenlenen denetimde, hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların usulüne aykırı şekilde taşındığı ve işletme sahibinin kendi mülkünde yakılıp imha edilmeye çalışıldığı belirlendi.

GEÇMİŞ YILLARDA DA YAKILMIŞ

Bakanlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, insan sağlığı açısından risk taşıyan tıbbi atıkların açıkta yakılmasının, bulaşıcı hastalıkların yayılması yönünden ciddi tehlike oluşturduğu ve çevre üzerinde telafisi güç sonuçlar doğuracağı rapor edildi. Hastanenin geçmiş yıllarda da benzer şekilde tıbbi atık yaktığı ve İl Müdürlüğü tarafından daha önce de cezalandırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu özel hastaneye, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uygulanarak, 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.