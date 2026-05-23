Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü için adeta "alarm" verdi. Hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika raporuna göre, Türkiye genelinde 42 il için sarı kodlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'nin yayımladığı son analizlere göre üç büyük ilde bugün gökyüzü kapanıyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte aralıklı yağışlar gün boyu etkisini hissettirecek:
İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22°Ccivarında seyredecek.
Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Başkentte öğle saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 19°C.
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Ege genelinde olduğu gibi İzmir'de de yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. En yüksek sıcaklık 24°C.
Bölge Bölge Sarı Kod Verilen Yerler ve Riskler
Cumartesi sabah saatlerinden itibaren başlayarak gece yarısına kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışların haritası oldukça geniş.
İç Anadolu ve Marmara: Ankara, Eskişehir, Bilecik, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir ve Aksaray çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren ani sel riskine dikkat çekildi.
Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar hattında yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski bulunuyor.
Karadeniz ve Akdeniz: Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'da öğle saatlerinden sonra yağışlar şiddetini artıracak.
Meteoroloji'den Hayati Uyarı: Kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.