Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü için adeta "alarm" verdi. Hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika raporuna göre, Türkiye genelinde 42 il için sarı kodlu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'nin yayımladığı son analizlere göre üç büyük ilde bugün gökyüzü kapanıyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte aralıklı yağışlar gün boyu etkisini hissettirecek:

İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 22°Ccivarında seyredecek.

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Başkentte öğle saatlerinden itibaren yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 19°C.