Avrupa Demokrat Partisi (EDP), CHP kurultaylarının iptaline ilişkin mahkeme kararına sert tepki gösterdi. AB Türkiye Delegasyonu’nun açıklamasına destek veren parti, kararın yalnızca siyasi bir tartışma değil, hukukun üstünlüğü ve demokratik düzen açısından ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, “Mahkeme kararıyla CHP kongrelerini iptal etmek teknik bir ayrıntı değildir. Bu, hukukun üstünlüğüne, demokratik çoğulculuğa ve yargı bağımsızlığına vurulan bir darbedir” ifadeleri kullanıldı.

Muhalefetin baskı korkusu olmadan siyaset yapabilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, gerçek demokrasilerin muhalefetten korkmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Türkiye’nin vatandaşları baskı olmaksızın siyaset, baskı olmaksızın mahkemeler ve korku olmaksızın seçimler hak etmektedir” denildi.

AB Türkiye Delegasyonu da daha önce yaptığı değerlendirmede, CHP kongrelerinin iptaline yönelik mahkeme kararının hukukun üstünlüğü, demokratik çoğulculuk, temel haklar ve yargı bağımsızlığı açısından kaygı verici olduğunu ifade etmişti.