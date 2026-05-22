CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanının aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi yeniden kurultaya götüreceğim” dediği öne sürüldü.
Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de yakın çevresine “En kısa zamanda döneceğim” mesajı verdiği iddia edildi. Parti kulislerinde peş peşe gelen açıklamalar, CHP’deki liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Yaşanan gelişmeler sonrası gözler, YSK ve yargı sürecinden çıkacak kararlara çevrilirken, parti içinde olağanüstü kurultay ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı.
Muhabir: Haber Merkezi