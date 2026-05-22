CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parti içinde yaşanan tartışmaların gölgesinde konuşan Özel, tabandan yükselen tepkilere işaret ederek “Sokağı görüyor musunuz? Milleti duyuyor musunuz? Türkiye’nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

Özel, parti tabanının iradesinin göz ardı edilemeyeceğini savunarak, “Tavizim yoktur. En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz” dedi. Açıklamalar, CHP’de kurultay ve liderlik tartışmalarının yeniden alevlendiği süreçte dikkat çekti.

Siyasi kulislerde yankı uyandıran sözler, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, parti içindeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.